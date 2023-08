Si usas estas 9 frases todos los días, serás más fuerte emocionalmente, según psicóloga

Las personas emocionalmente resilientes son deliberadas en su respuesta a las experiencias dolorosas. Se permiten el duelo, se recuerdan por lo que están agradecidos y se enfocan en lo que pueden controlar en el momento.

Pero la Dra. Cortney S. Warren, PhD, psicóloga certificada por la junta y autora de "Letting Go of Your Ex", dice que ha visto a muchas personas luchar con esto. Requiere esfuerzo, práctica y fuerza mental.

Si usas alguna de estas frases todos los días, eres más resistente emocionalmente que la mayoría:

"Puedo superar esto".

La resiliencia emocional está asociada con la determinación y la dureza mental. Hay un entendimiento de que tenemos que ser fuertes y superar la adversidad sin dejar que nos rompa.

Frase similar: "Por mucho que no me guste esto, puedo sobrevivir".

"No me voy a permitir ser una víctima".

Ser resistente significa que cuando experimentas el dolor del maltrato, cambias tu perspectiva de "Soy una víctima e incapaz de ayudarme a mí mismo" a "¿Cómo puedo crecer a partir de esto?"

Frase similar: "Aunque fui una víctima en esta situación, no dejaré que me defina o arruine mi futuro".

"La vida es dura".

La resiliencia está asociada con una aceptación básica de que la vida no siempre es justa y que todos experimentamos dificultades emocionales. Aceptar esta verdad ayuda a las personas a no tomar las cosas como algo personal cuando suceden eventos indeseables.

Frase similar: "No siempre estaré contento con cómo se desarrollan las cosas. Pero es parte del viaje".

"Esto también pasará".

Las personas resilientes creen que los contratiempos y los desafíos pueden sentirse horribles en el momento, pero que nada en la vida es permanente. No significa que el dolor desaparecerá por completo, pero sí significa que podemos trabajar para que sean menos traumáticos y dañinos para nosotros con el tiempo.

Frase similar: "Cada día es una oportunidad para sentirse un poco mejor".

"¿Qué puedo aprender de esto?"

Apertura a las experiencias y la capacidad de cambiar su perspectiva de "¿Por qué me pasó esto a mí?" a "¿Qué puedo tomar de esto para ayudarme a crecer?" puede ayudarlo a navegar mejor a través de los altibajos inevitables de la vida.

Frase similar: "Siempre hay un regalo, incluso en las experiencias más oscuras; solo necesito descubrir qué es. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para empoderarme y transformarme?"

"Necesito algo de tiempo".

Un componente clave de la resiliencia es la flexibilidad emocional, o la capacidad de regular tus sentimientos y reducir su intensidad en una situación determinada. Dominar esto puede ayudarnos a sentirnos empoderados durante tiempos difíciles.

Frase similar: "Siento una emoción fuerte, así que me tomaré un momento antes de responder o tomar decisiones importantes".

"Todavía tengo cosas por las que estar agradecido".

Estamos programados para notar las amenazas a nuestro bienestar. Pero las personas resilientes encuentran la manera de volverse hacia lo positivo, incluso en tiempos de dificultad.

Frase similar: "Puede que esté luchando, pero puedo encontrar una manera de estar agradecido por las cosas buenas de mi vida".

"Es lo que es".

La clave de la resiliencia es no negar la realidad o buscar una razón que nos haga sentir mejor acerca de por qué sucedió algo. Cuando llegamos a un lugar de aceptación radical, la situación tiene menos poder sobre nosotros.

Frase similar: "Tengo que ver la realidad por lo que es, incluso si no es lo que quiero, para poder seguir adelante".

"Estoy dejando pasar esto".

Permanecer sumidos en el resentimiento, desear retribución o centrarnos en la venganza nos mantiene aferrados al dolor del pasado. Desarrollar resiliencia requiere llegar a un lugar donde podamos ver las circunstancias difíciles de la vida por lo que son y elegir activamente dejarlas ir.

Frase similar: "Perdonar esto no significa que estuvo bien; solo significa que ya no dejaré que me pese".

La Dra. Cortney S. Warren, PhD, es psicóloga certificada por la junta y autora de "Letting Go of Your Ex". Se especializa en matrimonios, adicciones amorosas y rupturas, y recibió su formación clínica en la Escuela de Medicina de Harvard. Ha escrito casi 50 artículos de revistas revisados por pares y realizado más de 75 presentaciones sobre la psicología de las relaciones. Síguela en Twitter @DrCortneyWarren.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés con la contribución de la Dra. Cortney S. Warren para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.