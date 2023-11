Los dreamers tendrán que seguir esperando: descartan por ahora aprobar un camino a la ciudadanía

Es poco probable que un camino a la ciudadanía para los jóvenes migrantes protegidos por el programa DACA se incluya en un acuerdo de seguridad fronteriza que los congresistas están tratando de debatir estas últimas semanas del año.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, dijo a los periodistas que esta posibilidad no formará parte de ningún acuerdo final.

“Si vienen a decirme que teníamos que incluir DACA y un camino hacia la ciudadanía en este proyecto de ley, sería la última discusión que tendrías conmigo [sobre] la seguridad fronteriza”, dijo Tillis. "Este no es el momento ni el lugar ni la política para que esto funcione".

El senador Chris Murphy de Connecticut, uno de los principales negociadores demócratas en las conversaciones, dijo que si bien el DACA es una prioridad que los demócratas querrían en el acuerdo, no se alinea con lo que los republicanos quieren que sea el proyecto de ley final.

"Creo que ha quedado claro desde el principio que los republicanos obtendrán algunas cosas que quieren, habrá algunas áreas en las que tendremos un acuerdo mutuo y habrá algunas cosas que los demócratas querrán", dijo Murphy. dijo a los periodistas.

Los republicanos exigen medidas de seguridad fronteriza más estrictas y leyes de asilo más estrictas a cambio de la ayuda adicional para Ucrania solicitada por el gobierno de Joe Biden. Los líderes del Congreso pretenden aprobar una legislación antes de Navidad que incluya más apoyo económico para Israel, Ucrania y el Indo-Pacífico.

Los negociadores en el Congreso han estado trabajando para diseñar un paquete de inmigración que equilibre el aumento de recursos para la seguridad fronteriza y al mismo tiempo endurezca las políticas de asilo de una manera que sea aceptable para los conservadores sin alienar a los demócratas progresistas.

Según Tillis, se han logrado “avances realmente buenos” en la mayoría de los frentes, incluido el asilo, pero la libertad condicional es un importante escollo.

La legislación debe incluir términos sobre "parole", dijo Tillis, quien ha amenazado con no votar por fondos suplementarios para Ucrania o Israel sin concesiones de los demócratas.

"Sin eso, la gente como yo no va a apoyar la ayuda a pesar de que yo apoye la financiación de Israel y Ucrania", advirtió Tillis. "Si no tiene seguridad fronteriza, y no la tiene, no tiene mi voto. Y no tiene una mayoría de republicanos".

Murphy y el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, quien, según Tillis, había asumido como negociadores principales, se reunieron el lunes por la noche en el Capitolio para conversaciones que, según dijeron, debían concluir esta semana.

"No sé si podremos llegar allí. Las demandas republicanas son bastante, bastante altas. Pero lo estamos intentando", dijo Murphy a NBC News.