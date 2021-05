Colorado elimina el uso obligatorio de mascarillas para personas completamente vacunadas

Colorado ya no requerirá el uso de mascarillas contra el COVID-19 para personas completamente vacunadas y en su lugar sugerirá el uso las mismas, dijo el viernes el gobernador Jared Polis.

El anuncio siguió a la guía de uso de mascarillas más indulgente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicada el jueves para personas completamente vacunadas, lo que les permite dejar de usar tapabocas al aire libre en multitudes y en la mayoría de los entornos en interiores.

"Si está vacunado, no es necesario que use un cubrebocas", dijo Polis. “Si aún no está vacunado, no ordenamos, pero sí sugerimos, que continúe usando una la mascarilla en ambientes interiores, alrededor de otras personas, pero, lo que es más importante, es recibir la vacuna”.

Denver elevará los requisitos de capacidad y distanciamiento para las empresas a partir del domingo, dijo el viernes el alcalde Michael Hancock.

A partir del sábado, se levantará el mandato de tapabocas de la ciudad para las personas vacunadas. Las excepciones se alinean con la guía de los CDC que mantiene las mascarillas en lugares como hospitales, escuelas y centros de cuidado infantil.

Polis dijo que el estado está permitiendo que las empresas decidan por sí mismas cómo manejar las reglas de uso de máscaras.

El estado permitirá que los maestros o estudiantes de 16 años o más que puedan demostrar que están vacunados se quiten los cubrebocas, según la política del distrito escolar.

Colorado no tendrá un sistema de pasaportes de vacunación en todo el estado porque no existe una “forma práctica de implementarlo”, dijo Polis.

Para los empleados estatales que se enfrentan al público, como el Departamento de Vehículos Motorizados, podrán no usar máscaras si están vacunados, y los clientes deberán usar máscaras durante las próximas dos semanas, dijo.

Las órdenes de salud pública que requieren máscaras para eventos en interiores de más de 500 personas permanecerán hasta el 1 de junio, dijo Polis.

El gobernador estimó que entre el 25% y el 30% de los residentes de Colorado están interesados ​​en recibir la vacuna, pero aún no la han recibido.