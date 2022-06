Juez desestima caso contra Jerry Jeudy, receptor abierto de los Broncos

DENVER, Colorado - A pedido de los fiscales, un juez de Colorado desestimó el martes los cargos contra el receptor abierto de los Broncos, Jerry Jeudy, derivados de una disputa con su novia que lo llevó a la cárcel.

La jueza del tribunal de distrito del condado Arapahoe, Chantel Contiguglia, cerró el caso después de que la oficina del fiscal de distrito del condado presentara una moción para desestimar los cargos, dijo Eric Ross, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 18.

Contiguglia también dejó vacante una audiencia en la corte para presentar una declaración de culpabilidad que estaba programada para el martes por la tarde, dijo Ross.

Eso permitió que Jeudy asistiera a la práctica OTA de los Broncos el martes por la tarde.

“Hemos estado a su lado durante todo este tiempo”, dijo el entrenador Nathaniel Hackett. “Me alegro de que todo se haya resuelto y es solo el momento de seguir adelante”.

Jeudy de 23 años, fue arrestado el 12 de mayo en la casa de la pareja en los suburbios de Denver después de que su novia informara que él había encerrado algunas de sus pertenencias y artículos para el bebé en su automóvil, impidiéndole regresar a Virginia.

Fue arrestado bajo sospecha de manipulación criminal en segundo grado de un potenciador de violencia doméstica, un delito menor, y tuvo que pasar la noche en la cárcel hasta que pudiera comparecer ante un juez debido al potenciador.

En la corte al día siguiente, la mujer le dijo a Contiguglia que no se sintió amenazada durante la disputa y que no hubo contacto físico. Pidió que se retiraran los cargos contra Jeudy .

Después de esa audiencia, el abogado de Jeudy, Harvey Steinberg, dijo que Jeudy no hizo nada que equivaliera a un delito y que la etiqueta de violencia doméstica no debería haberse aplicado a su caso ya que no hubo violencia ni intento de violencia.

Las autoridades han dicho que no hubo denuncias de violencia física. Sin embargo, según la ley de Colorado, la violencia doméstica puede incluir cualquier delito cometido contra una pareja íntima o su propiedad que se utilice para intimidar, coaccionar o vengarse de ella. La ley también exige que la policía arreste a cualquier persona sospechosa de haber cometido tal delito.

Jeudy, la selección número 15 en general en el draft de 2020 procedente de Alabama, tiene 90 recepciones para 1,323 yardas y tres touchdowns en sus dos temporadas en Denver. Se perdió gran parte de la temporada pasada por un esguince de tobillo.

Jeudy dijo a principios de esta primavera que se sentía bien con sus posibilidades de una temporada de recuperación este año con Hackett y el recién adquirido QB Russell Wilson.