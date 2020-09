Miles de tarántulas pasan por Colorado en un fenómeno que se repite año tras año

Autoridades ambientales de Colorado piden a la comunidad no alarmarse al encontrar tarántulas en el estado, ya que por esta época del año es muy común que estas aparezcan al sureste y se desplacen por diferentes zonas del estado.

Esto hace parte de un fenómeno natural, que se presenta año tras año, y que muchos han llamado equivocadamente una invasión.

Estas tarántulas, que no son peligrosas ni venenosas, se desplazan miles de millas como parte de un proceso que viven los machos cuando llegan a los ocho años edad. Estos van en busca de hembras, ya que se aproxima la época de apareamiento por lo que salen a buscarlas en los pastizales.

Esto no se puede considerar una invasión o migración, ya que no van de un lugar específico a otro, solo es un fenómeno natural que vive esta especie.

Autoridades ambientales piden a la comunidad no matarlas, en caso de encontrarlas, y no tenerles miedo ya que son inofensivas. Aunque no son venenosas, hay que actuar con prudencia ya que la mordedura de esta araña puede causar alergias y su pelaje pueden generar irritaciones en ojos, nariz y boca.

Las arañas en algunos casos vienen de estados como Oklahoma o Texas, por lo que recorren miles de millas en esta época del año.

Aunque este es un proceso que inicia en agosto y termina en octubre, se considera que el pico más alto para este fenómeno es a mediados de septiembre.