Policía: por segunda vez en menos de 10 días varias casas en Boulder son baleadas

El Departamento de Policía de Boulder nuevamente está pidiendo la ayuda del público para encontrar a los responsables de un segundo incidente de disparos contra varias casas en el mismo vecindario en menos de 10 días.

La policía de Boulder a las 4:46 a.m. del miércoles recibió dos llamadas por disparos en la cuadra 1800 de Yarmouth Ave, según un comunicado de prensa del departamento de policía. Nadie resultó herido y no se encontraron daños. Los oficiales respondieron al área, pero no encontraron a los sospechosos. Los detectives recuperaron varios casquillos de proyectiles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El video de vigilancia capturó el audio de los disparos y puede indicar que el vehículo del sospechoso tiene un escape alterado.

El lunes 9 de agosto, la policía de Boulder recibió dos llamadas sobre un tiroteo que ocurrió a las 12:42 a.m. en la cuadra 1800 de Yarmouth Ave.

Esta es la segunda vez que disparan en este vecindario desde el lunes 9 de agosto, cuando ocurrió un primer incidente de este tipo. Al menos siete rondas fueron disparadas contra cuatro casas. Nadie resultó herido en ese incidente tampoco, pero dos balas entraron en la habitación de una niña de 6 años. Los detectives están buscando a cualquiera que haya presenciado esto o haya sido víctima de este crimen.

Cualquier persona que tenga información sobre estos dos delitos debe llamar al Detective S. Cantu al 303-441-4328, caso de referencia 21-07001 o caso 21-7347. Aquellos que tengan información, pero deseen permanecer en el anonimato, pueden comunicarse con Northern Colorado Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (8477).