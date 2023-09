El paciente enfermo había comido nueces de la India, pero los síntomas fueron inesperados.

Se sabe que estos frutos secos, también conocidos como Nuez de la India y a veces comercializados como suplemento para perder peso, provocan náuseas o vómitos en algunos casos. Sin embargo, un médico de urgencias informó al Centro de Toxicología de Maryland de que este paciente estaba en el hospital con un ritmo cardíaco lento, presión arterial baja y un alto nivel de potasio en la sangre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los expertos del centro de intoxicaciones tuvieron una idea: Aunque el producto que el paciente pidió en Amazon estaba etiquetado como Nuez de la India, en su lugar podría haber contenido una planta venenosa llamada adelfa amarilla. En Minnesota se había registrado un caso similar.

Las pruebas confirmaron sus sospechas.

"Nos sorprendió que pudiera producirse esta confusión", declaró el Dr. Joshua King, director médico del Centro de Toxicología de Maryland.

La adelfa amarilla es tan tóxica que ingerirla se considera una forma de autolesión en Sri Lanka. El paciente podría haber muerto sin tratamiento, dijo King -los médicos pueden administrar un antídoto de anticuerpos llamado Digibind para la intoxicación por adelfa amarilla-, aunque la persona se recuperó totalmente.

En el último mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido advertencias sobre casos en los que la adelfa amarilla se ha enmascarado, sin revelarlo, como suplementos vendidos para supuestamente perder peso.

En su informe, la FDA advirtió de que varios productos etiquetados como Nuez de la India y vendidos online a través de plataformas como Amazon, Walmart o eBay podrían ser en su lugar adelfa amarilla. La agencia nombró dos marcas: Nut Diet Max y Todorganic Natural Products, que retiraron voluntariamente los productos. Pero la FDA advirtió que otros suplementos de nuez de candelero "con descripciones de marketing similares también pueden contener adelfa amarilla."

Luego, el jueves, un informe de los CDC describe el caso de un niño pequeño de Nueva Jersey que enfermó tras ingerir su madre un suplemento de raíz de tejocote, una sustancia derivada de la planta mexicana del espino blanco que también se comercializa para perder peso. El producto resultó estar hecho enteramente de adelfa amarilla.

Todas las partes de la planta de adelfa amarilla contienen compuestos venenosos, y su consumo puede causar sensación de quemazón en la boca, náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, mareos, latidos irregulares del corazón o la muerte.

El niño, de casi dos años, sufrió vómitos, presión arterial baja y disminución del ritmo cardíaco, pero se recuperó tras recibir tratamiento. Tras el incidente, el Sistema de Información y Educación Toxicológica de Nueva Jersey analizó 10 suplementos etiquetados como tejocote y descubrió que ninguno contenía realmente raíz de tejocote, mientras que todos menos uno dieron positivo para adelfa amarilla.

En un estudio de 2021 también se descubrió que el tejocote vendido bajo la marca Alipotec contenía adelfa amarilla. Armando González-Stuart, profesor de fitoterapia del El Paso Community College, dijo que ese producto afirmaba falsamente que estaba aprobado por la FDA.

En el caso del paciente de Maryland que consumió adelfas amarillas, King dijo: "No tengo ninguna razón para pensar que [la sustitución] fuera malintencionado, con intención de matar, pero es totalmente posible que éstas estuvieran más disponibles que las candelillas porque se parecen."

La imagen muestra semillas auténticas de candelaria y adelfa amarilla a la izquierda comparadas con semillas de muestra de la marca Todorganic a la derecha. (Crédito FDA)

Aun así, añadió, "si estás desenterrando semillas, deberías tener una idea de lo que es".

El Dr. C. Michael White, jefe del Departamento de Práctica Farmacéutica de la Universidad de Connecticut, dijo que los médicos normalmente no sabrán prescribir un tratamiento para la intoxicación por adelfa amarilla a menos que los pacientes mencionen que tomaron un suplemento botánico.

"Mucha gente piensa que, al tomar un suplemento dietético, que no es un medicamento de venta con receta, debe ser seguro, y que si tienen un problema, no puede deberse a eso. No se les ocurre mencionar y, a veces, en el sistema sanitario, a la gente ni se le ocurre preguntar", dijo.

Los suplementos dietéticos no requieren la aprobación de la FDA, aunque la agencia sí exige que las empresas que fabrican, envasan, etiquetan o almacenan suplementos analicen sus ingredientes y limiten la contaminación.

Sin embargo, según los expertos, la FDA no exige pruebas de que las empresas lo hagan.

"Corresponde a la FDA encontrar estos productos, analizarlos y demostrar que no son seguros antes de retirarlos del mercado", explicó White.

Por eso, añadió, la gente debería ser "muy, muy escéptica a la hora de comprar cualquier producto que no esté verificado por un laboratorio independiente de terceros". Animó a los consumidores a buscar certificaciones de la Convención Farmacopea de EEUU o de la National Sanitation Foundation.

Tanto el tejocote como las nueces de candelero se venden con distintos nombres, lo que puede crear más confusión. Según la FDA, los candeletes se denominan a veces "alimento botánico", "nueces de la India para adelgazar", "semillas adelgazantes", "semillas de la India para adelgazar" o "semillas dietéticas".

Las instrucciones de dosificación también suelen ser incoherentes.

"En algunos de los sitios web que los promocionan y venden, se dan cantidades y dosis diferentes", explica González-Stuart. "La información suele ser contradictoria o no es suficiente para que alguien sepa realmente cuánto debe tomar".

King explicó que el paciente de Maryland no podía leer las instrucciones en español del producto que habían pedido.

"Así que se tomaron el paquete entero de 12 candelillas", dijo. "Tomaron una dosis más alta, lo que sin duda les llevó a tener mayores grados de síntomas".

Incluso si un producto es puro tejocote, según los expertos, consumirlo en exceso puede provocar molestias estomacales. Demasiada raíz de tejocote también puede provocar malestar estomacal, latidos irregulares del corazón, problemas respiratorios y niveles bajos de células sanguíneas o plaquetas, aunque González-Stuart dijo que la mayoría de las versiones que se venden por Internet no plantean riesgos graves.

No hay pruebas de que ninguno de los dos suplementos ayude a perder peso, dijo.

"Se gana mucho dinero con estos productos porque dicen que son milagrosos y naturales, que no tienen efectos secundarios, y ninguna de las dos cosas es cierta", dijo González-Stuart, y añadió: "En mi opinión personal, no es más que una estafa".

Para más información, visita NBCNews.com