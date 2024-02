Amenaza previa: Nicholas Jordan dijo que “mataría” a su compañero de cuarto por una disputa sobre la limpieza del lugar

Colorado Springs, Colorado - Un estudiante universitario acusado de matar a su compañero de cuarto y a otra persona en un dormitorio de Colorado este mes le dijo a su compañero de cuarto un mes antes que lo “mataría” si le pedían que sacara la basura nuevamente, según un documento judicial publicado el viernes.

La disputa de enero fue informada a la policía del campus y a los funcionarios de vivienda, pero no hay indicios de que los funcionarios de la universidad hayan intentado sacar al sospechoso del lugar a pesar de los múltiples informes sobre conflictos, incluida la amenaza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los portavoces de la Universidad de Colorado-Colorado Springs no respondieron de inmediato a los mensajes de voz y correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios sobre cómo respondió la escuela a las quejas del 9 de enero.

En la tarde del lunes familiares, profesores y la comunidad estudiantil de la Universidad de Colorado Springs llevaron a cabo una vigilia en conmemoración a las dos victimas que fallecieron tras una balacera en los dormitorios del campus.

Los nuevos detalles sobre el tiroteo provienen de una declaración jurada de arresto que fue revelada por un juez después de que se anunciaran los cargos contra el sospechoso, Nicholas Jordan, durante una audiencia judicial el viernes.

Jordan, de 25 años, está acusado el 16 de febrero de matar a su compañero de cuarto, Samuel Knopp, de 24 años, y a Celie Rain Montgomery, de 26, en un dormitorio de la universidad.

Además del incidente con la basura, un tercer compañero de cuarto informó que él y Knopp habían informado varias veces sobre las condiciones de vida de Jordan y el consumo de marihuana, según el documento. Jordan presentó una solicitud para retirarse de la universidad unas 14 horas antes de los fatales tiroteos.

La orden de arresto contra Jordan se emitió el primer día de la investigación, pero el hecho de que era sospechoso no se reveló hasta que fue arrestado el lunes en una zona residencial de Colorado Springs, a unas 3 millas del campus.