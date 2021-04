Piratas informáticos intentan extorsionar a la Universidad de Colorado tras un ataque cibernético

Los piratas informáticos están tratando de extorsionar a la Universidad de Colorado después de un ataque cibernético que potencialmente comprometió información personal de más de 310,000 archivos, incluidos datos de estudiantes, información médica y varios números de seguro social, dijeron el viernes funcionarios de la universidad.

Los atacantes han publicado pequeñas cantidades de datos en Internet y amenazan con publicar más si no se les paga, informó el Boulder Daily Camera.

"La universidad no tiene la intención de hacerlo, siguiendo la guía del FBI", dijo un comunicado de prensa de la universidad. "Pagar no garantizaría que los datos no se publiquen, ahora o en el futuro, o que no haya demandas adicionales".

Los líderes del sistema universitario dijeron que les informaron de un ataque a un sistema de intercambio de archivos administrado por el proveedor a fines de enero e inmediatamente cerraron el servicio. CU fue una de al menos 10 universidades y organizaciones involucradas en el ataque, según el anuncio del viernes.

La información comprometida incluye calificaciones y datos de expedientes académicos, números de identificación del estudiante, raza / etnia, estado de veterano, estado de visa, estado de discapacidad e información limitada de donantes.

El ataque también comprometió "algunos tratamientos médicos, información de diagnóstico y prescripciones, y en casos limitados, números de Seguro Social e información de cuentas financieras de la universidad", según el comunicado de prensa.

CU está brindando monitoreo de crédito, monitoreo de identidad, consulta de fraude y restauración de robo de identidad a los afectados, la mayoría de los cuales estaban conectados al campus de Boulder. El campus de Denver también tuvo algunos archivos afectados, mientras que los campus de Colorado Springs y Anschutz Medical no se vieron afectados.

“Aunque el ataque fue sobre una vulnerabilidad en el software de un tercero, CU está en proceso de completar un ejercicio de lecciones aprendidas para mejorar sus prácticas”, dijo la universidad en su comunicado.